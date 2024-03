Portland, sans Toumani Camara, prend une gifle de 60 points à Miami

Portland occupe toujours la 14e et avant-dernière place de la Conférence Ouest mais sent le souffle de San Antonio, vainqueur 130-126 de New York, dans son dos. En haut de tableau, Minnesota a repris la première place grâce à sa victoire 98-111 à Denver. Les Nuggets glissent à la 3e place suite au succès d'Oklahoma City contre Phoenix (128-103).

Les Los Angeles Clippers, vainqueurs 97-100 à Orlando, et la Nouvelle-Orléans complètent le top 5 devant Dallas, auteur d'une sixième victoire de rang à Sacramento (103-107). Phoenix se classe 7e devant Sacramento, les Los Angeles Lakers, battu 109-90 à Indiana, et Golden State, tombeur de Charlotte (97-115). Houston, 11e, a poursuivi sa belle série avec une 11e victoire de rang à Utah (100-101).

À l'Est, Cleveland a profité de la défaite de New York pour récupérer la troisième place derrière Boston et Milwaukee en venant à bout de Philadelphie (117-114). Les Knicks reculent à la 4e place devant Orlando, Indiana et Miami.

Dans les autres rencontres de la soirée, Brooklyn a surpris Chicago (125-108) et Detroit a remporté le duel des deux derniers de l'Est à Washington (87-96).