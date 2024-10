Pour Ajay Mitchell, représenter la Belgique est un rêve mais également un objectif

"Représenter une équipe nationale, c'est vraiment quelque chose de spécial. Quand le moment sera opportun, je veux jouer pour la Belgique", a commenté Mitchell qui a également réagi aux propos de son compatriote Toumani Camara qui a réaffirmé dimanche sa volonté de jouer pour les Lions. "On a joué chez les jeunes ensemble. C'est génial de savoir qu'il est prêt parce que cela envoie un message et on veut montrer à tout le monde ce dont on est capable."

Interrogé sur la combinaison des calendriers NBA et FIBA, véritable problématique pour certaines nations, Ajay Mitchell, 22 ans, qui a déjà représenté les Lions en 2021, a été clair et affirmé que c'était impossible tant que la saison était en cours dans le championnat nord-américain. "Mais c'est possible après la fin de la saison, ça demandera juste du travail. L'idée de jouer de grandes compétitions est très motivante, mais il faut aussi faire attention à la fatigue, car je ne veux pas m'engager dans un tournoi sans être à 100%."