Pour André Henveaux, père et entraîneur, "c'est énorme ce qu'a fait Lucas"

Lucas Henveaux a pulvérisé à deux reprises le record de Belgique du 400m libre, dimanche, aux Mondiaux de natation en grand bassin de Doha, et a terminé cinquième de la finale. "C'est énorme", a confié son père et entraîneur André Henveaux à Belga.

Henveaux était arrivé à Doha avec un record de Belgique de 3:46.59. Il l'a porté à 3:46.15 en séries puis à 3:44.61 en finale. "Il abaisse encore son record d'une seconde et demie, c'est énorme. Il y avait 57 nageurs au départ et il termine cinquième mondial. C'est magnifique et ce n'est pas anodin", a résumé André Henveaux.

"Je savais qu'il avait ce qu'il fallait et qu'il pouvait aller encore plus vite l'après-midi, mais je pensais plus à un chrono en 45 qu'en 44. Il a lutté pour le podium aussi, il était troisième à un moment. Il n'a pas craqué dans la dernière longueur. C'était parfait", a analysé l'entraîneur.