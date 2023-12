Pour Astrid Bonami, les Young Red Panthers voulaient "rentrer dans la légende"

"On savait que le match serait difficile, mais pas à ce point", s'est exclamée l'attaquante de la Gantoise. "Nous n'avons pas eu beaucoup d'espaces et n'avons pas connu notre meilleur niveau à la balle. On les avait bien analysées tactiquement, mais elles aussi apparemment. Sur la dernière action, je n'ai pas hésité à demander l'arbitrage vidéo. De toute façon on avait rien à perdre. Noa (Schreurs) se trouve à la bonne place sur le dernier pc, mais je pense que l'on aurait toutes mis la tête pour faire rentrer cette balle."

Cette année, le prix des meilleurs espoirs masculins et féminins de l'année, les Rising Stars, seront attribués aux meilleurs joueur et joueuse des Coupes du monde juniors respectives qui se jouent à Santiago et Kuala Lumpur. En tant que demi-finaliste et actuelle meilleure buteuse du tournoi, avec l'Indienne Annu et la Néerlandaise Beljaars, Bonami pourrait rentrer en ligne de compte au moment du choix final.

"J'y ai aussi pensé, mais c'est tout à fait accessoire. C'est le résultat de l'équipe qui m'importe. Je suis là pour me faire de l'expérience à haut niveau et essayer de m'améliorer pour les A", a conclu l'attaquante de 20 ans, qui possède déjà 12 capes avec les Red Panthers.