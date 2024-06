Pour Charlotte Englebert, "il est clair que les Red Panthers poursuivent leur progression"

Charlotte Englebert, élue joueuse du match par la FIH, savait que ce match retour face aux championnes d'Océanie était loin d'être facile.

"Nous avons beaucoup discuté avant cette rencontre pour savoir comment nous allions gérer ce 2e match contre les Australiennes. Nous savions que ce serait un match difficile, mais je pense qu'avec la qualité de notre équipe et malgré l'absence de plusieurs titulaires, nous étions capables de décrocher un résultat. L'annonce de la sélection pour les Jeux approche et chacune veut se montrer, et c'est normal. Avec également les absences de certaines, nous avons donc pratiqué un jeu différent de celui que nous avons l'habitude de jouer, mais ça le fait quand même. C'est agréable de voir que nous avons beaucoup de joueuses qui peuvent jouer à différents postes. Je pense donc que nous avons bien géré ce dernier match devant notre public. Il est clair que nous poursuivons notre progression en vue des JO. Autrefois cela aurait été du 60/40 % pour l'Australie ou la Chine dans nos confrontations. Maintenant c'est plutôt du 50/50," a conclu la toute récente championne des Pays-Bas avec son club de Den Bosch.