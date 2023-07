Pour Evi Van Acker, "Emma Plasschaert est sur la bonne voie pour Paris 2024"

Responsable du haut niveau de la voile pour le nord du pays, Evi Van Acker a elle aussi vécu une semaine 'test' lors du 1er événement préparatoire aux JO de Paris, ces derniers jours à Marseille. Emma Plasschaert, celle qui est actuellement la plus à même de suivre au palmarès la médaillée de bronze des JO de Londres (2012), a connu une compétition faite de beaucoup de hauts et de quelques bas en ILCA 6, la nouvelle appellation du Laser Radial dans laquelle Van Acker excellait.

"Nous essayons tous dans l'équipe d'apprendre le plus possible sur ce type de compétition en vue des JO de l'an prochain", a expliqué la Gantoise. "Il y a la logistique à régler, plus facile cette olympiade vu la proximité du lieu, et le logement - nous avons pris nos quartiers à proximité du site avec toutes les facilités possibles -, mais le principal se déroule naturellement sur l'eau", précise Van Acker. La responsable de la délégation belge à Marseille a géré cette semaine, avec les coaches, six athlètes (quatre bateaux), dont Emma Plasschaert, qui a terminé cette répétition générale des JO à la 6e place du classement final en ILCA 6.

"Dès après Tokyo, où Plasschaert a fini 4e en 2021, nous avons établi une base ici à Marseille, au club de la Pointe Rouge (à une centaine de mètres de la Marina olympique). Nous nous y entraînons régulièrement dans les mêmes conditions que les futurs JO", selon la Sportive belge de l'Année 2012. "À la vue des résultats d'Emma cette semaine, j'en conclus qu'elle est sur la bonne voie pour Paris 2024", annonce-t-elle. "Elle est 'fit' et le fait d'avoir remporté plusieurs régates et de rivaliser avec le podium lui a donné la confiance nécessaire à l'approche des Mondiaux, dans 3 semaines à Scheveningen."