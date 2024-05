Pour Felix Denayer, les Red Lions ont encore "beaucoup de détails à régler" avant les JO

Un nouveau revers en Pro League qui n'inquiète pas outre mesure leur capitaine Felix Denayer. "Nous avons connu une mauvaise première mi-temps et encaissons ces 2 buts. Après, je trouve que nous sommes mieux rentrés dans le match. Nous revenons à 2-1 et nous avons eu les occasions pour égaliser. Dommage parce que cela aurait été bien d'aller aux shoot-outs. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas exactement le résultat que nous espérions", explique l'Anversois.

"Il nous reste 11 matchs pour grandir. Il nous faut concrétiser toutes les occasions que nous avons eues en 2e période. Il nous reste beaucoup de travail à réaliser, mais nous avons encore deux mois pour nous développer en tant qu'équipe. Ce match nous a permis de constater qu'il nous reste beaucoup, mais beaucoup, de détails à régler avant d'obtenir un puzzle complet."