Pour l'assistant des Red Lions, de petits changements peuvent faire une grande différence

(Belga) Assistant de Michel van den Heuvel, Craig Fulton a dressé le bilan belge à l'issue de la phase de groupes de la Coupe du monde de hockey. "Je pense que nous avons encore de belles opportunités devant nous, car nous pouvons faire quelques petites modifications qui peuvent avoir de grands impacts", a assuré le Sud-Africain de 48 ans après la victoire de la Belgique contre le Japon, vendredi à Rourkela (7-1).

Les Red Lions ont terminé à la première place du groupe B grâce à une meilleure différence de buts que l'Allemagne, ce qui leur permet d'être directement qualifiés pour les quarts. "Nous sommes très contents d'avoir pu terminer premiers et je pense que nous l'avons mérité. Cela n'a pas été facile car on a rencontré quelques difficultés pour y parvenir", a ajouté Fulton, avant d'évoquer les principaux points de satisfaction et d'amélioration avant d'aborder la phase finale. "Nous savons que notre pressing est bon et que nous marquons facilement, avec notamment beaucoup de goals de plein jeu", a analysé Fulton, qui a aussi confessé un manque de réussite sur pc lors des trois derniers matchs. Celui qui est aussi entraîneur principal du Dragons a dressé les portraits de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande, probables adversaires des Red Lions mardi (14h30) en quarts de finale. "Jouer l'Inde chez elle est toujours particulier, ce serait un gros match. C'est une équipe compliquée à manœuvrer mais nous la connaissons bien", a expliqué celui qu'on surnomme 'Ned'. "Quant à la Nouvelle-Zélande, elle est en pleine reconstruction, avec un nouveau coach. Ce sera un duel de toute façon intéressant et nous serons prêts, qu'importe l'adversaire." (Belga)