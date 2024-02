Pour le DTN de Judo Vlaanderen, "Casse confirme qu'il est candidat à l'or aux JO"

Le judo belge a ramené une médaille d'or et une septième place du Grand Chelem de Paris, répétition grandeur nature des prochains Jeux Olympiques de cet été. Matthias Casse (IJF 1) a fait honneur à son rang en -81 kg et Sami Chouchi (IJF 35) s'est distingué en -90 kg. "Matthias a vraiment été très bon", a déclaré Koen Sleeckx, le directeur technique de Judo Vlaanderen, satisfait du bilan de ses troupes dans la capitale française.

"Ce résultat offre de belles perspectives pour les Jeux. Les deuxième et troisième mondiaux n'étaient pas présents mais cela ne change rien. Nous avions un plan avec Matthias et il l'a très bien exécuté. Le but était d'obtenir plus de structure dans son kumikata. Personne n'a d'ailleurs réussi à scorer contre lui, alors qu'il est parvenu à jeter certains de ses adversaires. Il confirme qu'il est candidat à la médaille d'or aux Jeux. Sami Chouchi, même s'il est du côté francophone, m'a bien plus aussi. Il a montré un très beau judo, c'est de bon augure dans sa quête d'une qualification olympique."

La course au strapontin olympique rythmera aussi les saisons d'Amber Ryheul (IJF 25/-52 kg), Mina Libeer (IJF 26/-57 kg) et Toma Nikiforov (IJF 27/-100 kg), rapidement éliminés à Paris. Il y aura 17 athlètes qualifiés par catégorie pour Paris, plus l'un ou l'autre par continent pour arriver à 24.