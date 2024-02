Pour le rookie Max Langer, "Ce match est parti dans tous les sens, je suis mort mais fier"

Langer, attaquant à l'Orée dans le championnat belge sur gazon, possède la triple nationalité belge, néerlandaise et allemande. "Il y a 3 ans je jouais encore pour l'Allemagne en équipe de jeunes, mais maintenant j'ai choisi la Belgique et j'évolue avec les Young Red Lions. Ce match était donc un peu spécial pour moi et je m'en souviendrai. Il y a eu une débauche d'énergie incroyable, je suis mort mais fier de notre tournoi jusqu'ici. Lorsqu'on entendait le public nous encourager cela nous redonnait l'envie de repartir vers l'avant. Nous sommes bien sûr déçus parce que nous aurions voulu atteindre cette finale pour notre capitaine Philippe Simar qui a dû déclarer forfait. C'est dommage d'encaisser deux buts dans les deux 'money time', avec ce dernier qui tombe quelques secondes avant la fin alors que le score est de 4-4. Maintenant notre but est d'aller chercher cette médaille de bronze, ici à la maison devant notre public."