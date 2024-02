Pour leur coach, les Indoor Red Panthers visent le top 6 "qualificatif pour le mondial"

"Après avoir fait l'ascenseur entre la D1 et l'élite ces dernières années, nous sommes heureux de pouvoir aguerrir plusieurs jeunes à ce maintien parmi l'élite. Nous avons prouvé face à l'Espagne que nous avons le niveau, maintenant cela se joue sur des détails et plusieurs de nos joueuses sont encore très jeunes et doivent apprendre de ce tournoi. Jusqu'ici nous réalisons un bon tournoi et espérons bien le conclure avec une qualification pour le prochain Mondial", a expliqué Maxi Garreta, coach des Indoor Red Panthers.

Avec 4 points en 3 matchs, la Belgique ne peut plus faire mieux qu'une 3e place dans le groupe A de cet Euro, derrière l'Allemagne (9 pts), qu'elle jouera samedi matin, et l'Espagne (9 pts). Elle jouera dorénavant par la suite pour les places 5 à 8 contre les nations classées 3es ou 4es du groupe B, soit l'Autriche, l'Ukraine ou la Suisse.