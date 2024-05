Pour Matthias Casse, les Mondiaux sont "avant tout un lancement vers les Jeux Olympiques"

Les championnats du monde de judo débutent dimanche dans la Mubadala Arena à Abou Dhabi, capitale des Emirats Arabes Unis. Ce dernier grand rendez-vous avant les Jeux Olympiques à Paris, réunira en l'espace de six jours 107 nations et 658 judokas, qui combattront dans 14 catégories de poids différentes.

Champion du monde en 2021 et médaillé d'argent en 2022 et 2023, l'Anversois, 27 ans, incarnera le grand espoir de médaille dans la catégorie des -81 kg, même s'il avoue ne pas encore être "au pic de sa forme", lui qui fut médaillé de bronze aux JO de Tokyo.

"Ces championnats du monde sont avant tout un lancement vers les Jeux Olympiques", a expliqué Matthias Casse, numéro 1 mondial dans sa catégorie, avant son départ. "Toute la préparation est établie en fonction des Jeux. Je ne suis pas encore au pic de ma forme. Le résultat sera dès lors cette fois-ci moins important, bien qu'il s'agisse d'un championnat du monde et que je désire évidemment réaliser la meilleure performance possible. L'attention est principalement tournée vers les Jeux et le fait de devenir champion olympique".

Tête de série N.1, Matthias Casse combattra mardi dans la catégorie des -81 kg, où il retrouvera son grand rival, le Géorgien Tato Grigalashvili, double tenant du titre et numéro 2 mondial.

Les premiers Belges à monter sur les tatamis dimanche seront Lois Petit et Ellen Salens en -48 kg, Amber Ryheul en -52 kg et Jorre Verstraeten en -60 kg.