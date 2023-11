Pour Rachid Méziane, la Belgique est devenue "l'équipe à battre"

Un peu plus de quatre mois après leur titre européen, les Belgian Cats vont retrouver les parquets lors de la réception de la Pologne pour leur premier match des qualifications de l'Euro 2025 de basket féminin mercredi à la Lotto Arena d'Anvers. "Nous savons que nous sommes devenus l'équipe à battre", a déclaré le sélectionneur Rachid Méziane mardi en conférence de presse.

En février, les Cats reviendront à Anvers pour disputer leur tournoi qualificatif olympique contre les États-Unis, le Nigeria et le Sénégal. "C'est fantastique pour nous et nos supporters de vivre un tel événement ici. Les États-Unis, la meilleure équipe du monde, fera le déplacement avec un solide effectif. Cela nous motive à jouer encore mieux. Nous comptons sur nos supporters, comme lors du tournoi qualificatif à Ostende (en 2020, ndlr.)."

Après la réception de la Pologne, la Belgique se déplacera en Azerbaïdjan dimanche à 11h00 heure belge. La Lituanie est la quatrième équipe du groupe C. Les huit vainqueurs de groupe et les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour l'Euro 2025 qui sera coorganisé par la Grèce, l'Allemagne, la Tchéquie et l'Italie. Les Belgian Cats visent une cinquième qualification consécutive pour un Euro.