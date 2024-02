Pour Rachid Meziane, les Belgian Cats ont manqué de régularité face au Nigeria

Deux jours après avoir validé leur billet pour les Jeux de Paris, les Belgian Cats ont battu le Nigeria. 78-61 dans leur 3e et dernier match du tournoi de qualification pour le tournoi olympique de basket féminin, dimanche devant plus de 11.000 personnes au Sportpaleis d'Anvers.

Rachid Meziane, le sélectionneur des Belgian Cats, ne s'est pas montré tendre envers son équipe, qui a vu les championnes d'Afrique, également qualifiées pour les JO, revenir à 3 points des championnes d'Europe peu après la pause. "Nous avons manqué de régularité aujourd'hui", déclare Meziane, qui estime que le banc n'a pas assez apporté. Mais c'est bien parce que ça nous permet de savoir ce qu'il faut travailler. C'est vrai qu'il y avait moins d'enjeu. Il y avait aussi une certaine fatigue de fin de tournoi. A la mi-temps, nous avons dit que nous voulions montrer un autre visage devant le public, qui était quand même encore une fois nombreux. En fait, pendant 40 minutes, on devrait voir une équipe qui se bat pour l'emporter. Il faut veiller à conserver l'écart acquis. Il faut profiter de chaque match car les Jeux arrivent bientôt."

Pour Meziane, ce tournoi de qualification a été utilie dans l'optique de la sélection pour les Jeux. "Cela a été clairement utile. Nous connaissons six à neuf des joueuses les plus importantes. La porte reste ouverte pour les trois places restantes. Nous allons voir comment se passe la préparation et qui est disponible à ce moment-là. Nous ne disposons pas d'un réservoir de joueuses très important. Je ne m'attends pas à de grandes surprises", conclut le coach français.