Pour Rachid Meziane, les Cats devront imposer leur jeu face à l'Allemagne

Lundi à Lille, sur le parquet du stade Pierre Mauroy, la Belgique défiera l'Allemagne dès 13:30. Un duel déjà capital dans la course à la qualification. "L'Allemagne était l'adversaire le plus coriace issu du pot quatre. Ce sera un match important et une qualification passe par une performance contre l'Allemagne. Mais qu'importe le résultat, il ne faudra pas tirer de conclusions hâtives", a encore préfacé Rachid Meziane.

Le Français a disséqué le match de préparation de mardi entre l'Allemagne et les États-Unis (57-84), les deux prochains adversaires des Cats dans le groupe C. "Cette équipe allemande est très athlétique, notamment avec des ailières de plus d'1m90", a expliqué Rachid Meziane. "La Belgique est davantage mobile. Il faudra se baser sur nos fondations défensives tout en progressant au rebond, l'aspect statistique qui nous a parfois fait défaut pendant la préparation."