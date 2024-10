Pour Sarr et Coulibaly "c'est excitant!" de pouvoir s'illustrer en NBA

A 14 ans, il intègre le centre de formation du Real Madrid et comprend que pour devenir pro, le travail est maître-mot. "C'est vers là que je me suis rendu compte que ça (le basket) allait être ma vie."

Coulibaly a déjà donné quelques conseils au rookie, terme utilisé pour désigner celui qui dispute sa première saison de NBA, notamment sur la gestion de son corps pour éviter les blessures, alors que le natif de Saint-Cloud s'était fracturé le poignet en début d'année.

Passé lui aussi par la draft et choisi en 7e position en 2023, "BC" compte "continuer à défendre sur les meilleurs joueurs de l'équipe adverse et essayer de leur faire passer une bonne soirée", lâche-t-il, plein d'ironie.

- "Pièce majeure" -

"Les JO, ça m'a aussi beaucoup appris par rapport à moi-même et au basket", assure Bilal Coulibaly.

Dans sa valise de retour aux Etats-Unis ? "Une plus grosse confiance en moi et déjà rien qu'aux entraînements ça se voit."

ROBERTO SCHMIDT

Dans une équipe où il se sent plus "serein", le pote de Victor Wembanyama souhaite travailler son tir et "être capable de mener plus la balle" dans les phases offensives.

"J'espère avoir une bonne place, être une pièce majeure de l'équipe. Comme je dis, il faut avoir la confiance du coach et bien s'entraîner."

La saison s'annonce toutefois compliquée pour les Wizards qui ont terminé avant-derniers de la conférence Est la saison dernière.

Et un gros poisson, les Boston Celtics, tenants du titre, les attend pour leur premier match de la saison, à domicile, le 24 octobre.

"On va tout faire pour gagner le plus possible", assure Coulibaly. Sarr, en écho, jure de tout faire pour "apporter à l'équipe" ses qualités.