Pour Vanloo, les Belgian Cats ont encore "franchi une étape", Delaere se méfie du Sénégal

"Le pied était sur la ligne, j'ai même arrêté une seconde de jouer parce que je l'ai vu", a commenté Julie Vanloo, ce que les images démontrent clairement. "C'est encore plus râlant. C'est un match avec beaucoup d'émotions. A la fois, je suis super déçue, mais en même temps c'est encourageant. On a montré qu'on était là pour les grands tournois et on le mérite parce que ça fait des années qu'on travaille pour ça. Sans Kyara (Linskens) et Julie (Allemand), le banc a montré qu'il était là. On a encore franchi une étape. Cela donne beaucoup de confiance, mais il faut garder en tête qu'aujourd'hui, c'était sans pression. Demain (vendredi contre le Sénégal), c'est avec pression. Cela peut être un match complètement différent et plus difficile", a ajouté la meneuse ostendaise qui savourait une revanche personnelle après sa non-sélection pour le tournoi qualificatif pour les JO de Tokyo joué, chez elle, à Ostende. "C'est un des meilleurs moments de ma carrière d'avoir joué devant 14.000 spectateurs."

Dans son rôle, Antonia Delaere a effectué encore un gros boulot, même si l'ailière anversoise, "chez elle" au Sporpaleis, regrettait l'occasion manquée. "C'est dommage, on a eu des shoots ouverts pour gagner, mais personne ne s'attendait à ce qu'on tienne tête comme ça. On espérait sortir du match avec un bon sentiment. Cela donne beaucoup de confiance à tout le monde. Mais nous n'avons encore rien en main. Ce sera autre chose contre le Sénégal, une équipe très physique que l'on connaît moins."