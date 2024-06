Premier adversaire des Belgian Cats à Paris, l'Allemagne naturalise une meneuse américaine

Alexis Peterson, qui aura 29 ans jeudi, évolue dans le championnat de France où elle portait les couleurs de Basket Landes, finaliste du championnat et de la Coupe de France, cette saison et d'Angers les deux années précédentes. Elle avait affiché une moyenne de 12,9 points, 4,1 assists et 3 rebonds la saison dernière moyenne.

Selon le Comité International Olympique (CIO), Peterson, originaire de Columbus dans l'État de l'Ohio, faisait partie d'un groupe de onze athlètes qui ont décidé de changer de nationalité en vue des JO.