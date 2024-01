Premier succès de la saison pour Alost, victorieux face à Malines

Anvers reste en tête avec 29 points (13 succès). Limburg rejoint Ostende à la deuxième place avec 26 points. Malines est quatrième avec 24 points, tout comme le Brussels et Liège. Suivent, avec 23 points, Courtrai et le Spirou Charleroi. Derrière Mons et Louvain (19 et 18 points), Alost compte désormais 16 points.

Au Forum, les Alostois ont dû attendre la vidéo pour valider le dernier panier de Siebe Ledegen (14 points) leur donnant un premier succès cette saison. Ivan Maras (18 points, 12 rebonds) et Tito Casero (24 points) se sont également distingués en seconde période alors qu'Alost était mené 30-47 au repos.