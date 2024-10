Premier titre mondial pour Cassandre Beaugrand après son succès en finale à Torremolinos

En clôture de la 6e et dernière manche de la saison 2024, attribuant le double des points et disputée sur distance olympique (1.500 m natation, 40 km vélo et 10 km à pied), la championne olympique de Paris, 27 ans, a devancé, en 1h56:44, la Britannique Beth Potter (1h57:22) et sa compatriote Emma Lombardi (1h57:34). Côté belge, Claire Michel a terminé 15e, à 2:50 de la nouvelle championne du monde, en 1h59:34. Jolien Vermeylen s'est classée 24e (2h00:53).

Le titre s'est joué comme prévu entre Beaugrand, Potter et Lombardi, même si la championne olympique, leader du classement avant la course, s'est un moment retrouvé dernière en natation à la suite d'une mauvaise orientation dans les eaux agitées de la Méditerranée. Beaugrand s'est ensuite bien reprise pour intégrer un groupe de tête de 12 triathlètes en vélo. Une échappée que n'a pu suivre Jolien Vermeylen, qui s'est retrouvée dans un groupe de poursuivantes avec Claire Michel. Beaugrand, Potter et Lombardi se sont rapidement isolées en course à pied, avant que Beaugrand ne prenne le large à mi-parcours de la dernière discipline.