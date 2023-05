Premier tour compliqué pour Mivis, De Bondt et Van Doren à Abou Dhabi

Christopher Mivis, Alan de Bondt et Yente Van Doren occupent tous les trois la 128e place de l'UAE Challenge de golf, épreuve du Challenge Tour dotée de 300.000 dollars, après le premier tour vendredi à Abou Dhabi.

Mivis, De Bondt et Van Doren ont rendu chacun une carte de 77 coups, cinq au-dessus du par. Mivis, 13e de l'Abu Dhabi Challenge la semaine dernière, a réalisé deux birdies, trois bogeys et deux double bogeys, De Bondt avait débuté par deux birdies mais a terminé son parcours avec sept bogeys de suite. Van Doren a lui signé un eagle et sept bogeys.

Le trio compte dix coups de retard sur l'Espagnol Ivan Gutierrez Cantero qui occupe seul la tête après un premier tour en 67 coups. Il compte un coup d'avance sur un quatuor composé de l'Ecossais Daniel Young, le Sud-Africain Brandon Stone, l'Irlandais Conor Purcell et l'Allemand Maximilian Rottluff.