Première journée sans encombre pour les patineurs belges à Gdansk

Les relais masculin et mixte de la Belgique ont tous les deux obtenu leur ticket pour les demi-finales aux championnats d'Europe de shorttrack tenus à Gdansk, vendredi en Pologne. Les deux quatuors ont remporté leurs courses respectives, tandis qu'Hanne et Stijn Desmet ont également brillé individuellement.

Chez les messieurs, Stijn Desmet,Adriaan Dewagtere, Ward Pétré et Enzo Proost ont dominé la Grande-Bretagne et l'Autriche. Desmet a mis la Belgique en tête après 20 des 45 tours, et l'équipe ne l'a plus quittée.

Le relais mixte s'est quant à lui imposé devant la Pologne et la Croatie. Hanne Desmet, Tineke den Dulk, Adriaan Dewagtere et Stijn Desmet ont patiné sans difficulté jusqu'à la victoire, tandis qu'un seul des neuf relais au départ a abandonné.