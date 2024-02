Première sélection au All-Star Game pour Tyrese Maxey, Jalen Brunson et Paolo Banchero

Tyrese Maxey, Jalen Brunson et Paolo Banchero fêtent leur première sélection au All-Star Game, disputé le 18 février à Indianapolis, d'après les équipes complètes dévoilées jeudi.

Après l'annonce des dix titulaires la semaine dernière suite au vote des fans, des joueurs et des médias, les entraîneurs ont complété les équipes avec quatorze remplaçants.

À l'Est, trois remplaçants fêtent leur première sélection pour le show annuel de la NBA: l'ailier Paolo Banchero (Orlando), le meneur de Philadelphie Tyrese Maxey et celui des New York Knicks Jalen Brunson.