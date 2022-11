Première victoire en déplacement de Golden State

(Belga) Golden State, champion en titre, a décroché son premier succès en déplacement de la saison en s'imposant 120-127 à Houston, dimanche, dans le championnat nord-américain de basket (NBA).

Klay Thompson a grandement contribué à ce succès avec 41 points, dont 10/13 à trois points. Stephen Curry a ajouté 33 points et 15 passes décisives. Les Warriors avaient perdu leurs huit matchs disputés en dehors de leur Chase Center. Ils affichent désormais un bilan de 8 victoires pour 9 défaites et pointent en 11e position à l'Ouest. Houston reste lanterne rouge avec 3 victoires en 17 rencontres. Phoenix a battu sans forcer New York 116-95. Six joueurs des Suns ont fini à plus de 10 points, avec Cameron Payne en tête de meute. Denver, porté par Bones Hyland (29 points), s'est imposé 97-98 à Dallas, où Luka Doncic (22 points) a manqué le tir de la victoire à la dernière seconde. Avec 10 victoires en 16 matchs, les Suns et les Nuggets rejoignent ainsi Portland pour former un trio de poursuivants derrière le leader, Utah (12 victoires, 6 défaites). Dans cette conférence, les Lakers ont signé un troisième succès de rang en dominant San Antonio 123-92 grâce notamment à 30 points d'Anthony Davis. A l'Est, Brooklyn a battu Memphis 127-115 pour le retour de Kyrie Irving, suspendu huit matchs pour avoir posté sur les réseaux sociaux un lien vers un film antisémite. Irving a terminé la rencontre avec 14 points, contribuant avec Kevin Durant (26 points) et Ben Simmons (22 points) au succès des Nets, neuvièmes avec 8 victoires et 9 défaites. Cleveland a pris la mesure 113-87 de Miami, grâce notamment aux 25 points de Darius Garland, et rejoint Atlanta (10 victoires, 6 défaites) au troisième rang d'une conférence dominée par Boston (13 victoires, 3 défaites). (Belga)