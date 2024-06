Présidence de la FFR: "le rugby, ce n'est pas que de la communication", estime Codorniou

REPONSE: "D'abord par le biais de rencontres de présidents, d'anciens internationaux. Et puis il y a eu ce moment très fort, le Mondial-2023, que j'ai vécu avec beaucoup de passion mais aussi beaucoup de frustration (le XV de France a été éliminé en quarts de finale par l'Afrique du Sud 29-28, NDLR). Et ça a déclenché en moi plusieurs questionnements: +Qu'est-ce que je pourrais apporter à cette équipe de France, au rugby amateur?+. Donc c'est une sorte de cheminement, quasiment de démarche philosophique, qui me fait aujourd'hui me positionner comme prétendant. Par nature, je suis un homme très consensuel et je pense être en capacité de pouvoir rassurer ce monde qui souffre aujourd'hui, un monde où la marque +Rugby+ a été abîmée. Et puis je suis avant tout un passionné, donc, c'est aussi une façon de rendre ce que le rugby m'a apporté."

Q: Quelle est votre analyse sur l'état du XV de France?

R: "Sur cette Coupe du monde, je pense que les joueurs ont été fragilisés avec tout ce qu'il s'est passé autour (les affaires judiciaires de l'ancien président Bernard Laporte, NDLR). C'est un échec cinglant et il faut en tirer les leçons. Il n'y pas de place pour ceux qui veulent se mettre en pleine lumière. Il y a eu des problèmes d'ego, à tous les niveaux. Or, pour gagner une Coupe du monde, il faut de l'humilité, de la force, du mental et du caractère. Le rugby, ce sont les fondamentaux, on a tendance un peu à l'oublier. Et le rugby, ce n'est pas que de la communication, du vernis. Il y a une profondeur d'âme à aller chercher."