Prévue à Liège, la Coupe du monde de hockey indoor est annulée

La Coupe du monde de hockey en salle qui devait se tenir du 2 au 6 février prochain à Liège au Country Hall du Sart Tilman est annulée en raison de la crise sanitaire, a annoncé lundi l'Association royale belge de hockey (ARBH), en accord avec la fédération internationale (FIH).

"C'est avec grand regret que la FIH et l'ARBH se voient contraintes d'annuler ces Mondiaux après deux ans de préparation intensive !", a fait savoir la fédération belge via un communiqué. "La situation sanitaire actuelle en Belgique, et plus particulièrement l'énorme incertitude entourant l'évolution du variant Omicron, ne nous donne pas suffisamment de garanties pour organiser cette Coupe du monde en toute sécurité et de manière abordable. Après des consultations approfondies avec et les recommandations de toutes les autorités (sanitaires) officielles et compétentes, il n'est tout simplement pas possible d'attirer 24 équipes du monde entier à Liège fin janvier, pour participer à cet événement."

Cette 6e Coupe du monde indoor était à l'origine programmé début février 2021 mais avait été reporté en 2022 en raison de la 3e vague de Covid-19 en Europe et par le monde.

"La Coupe du monde de hockey indoor est l'apogée du hockey en salle. Par conséquent, en considérant tous les athlètes et fans de hockey indoor, il était extrêmement difficile d'annuler l'édition 2022 prévue seulement quelques semaines avant l'événement" a expliqué Thierry Weil, le CEO de la FIH.

L'événement devait voir 12 équipes s'affronter dans les compétitions masculine et féminine, dont la Belgique dans les deux tournois. L'Allemagne en dames et l'Autriche en messieurs, ont remporté la dernière édition qui s'était déroulée en 2018 à Berlin. Les Red Lions avaient été éliminés en quarts de finale par l'Australie.