Primes inchangées pour les olympiens belges à Paris, les médaillés paralympiens alignés

Le montant des primes prévues pour les athlètes par le Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB) soutenu par la Loterie Nationale restera inchangé pour les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain (du 26 juillet au 11 août) par rapport à ceux de Tokyo il y a trois ans et par rapport à ceux de Rio de Janeiro en 2016.

Pour les sports individuels, une médaille d'or dans la capitale française rapportera 50.000 euros, une en argent 30.000 euros et une en bronze 20.000 euros. Une 4e place vaudra 10.000 euros et une prime de 5.000 euros est octroyée pour un classement de la 5e à la 8e place.

Les primes des médaillés paralympiques seront alignées pour la première fois sur celles des médaillés olympiques et leurs coachs verront leur prime passer de 10 à 25%. "Le BPC accordera cependant des primes uniquement pour les médailles, pas pour des places de top 8. Si un athlète devait remporter plusieurs médailles, c'est la plus élevée qui sera prise en compte pour le calcul de la prime", précise le communiqué.

A Tokyo, la délégation paralympique belge avait ramené 15 médailles : 4 en or, 3 en argent et 8 en bronze.

Pour la première fois financées par la Loterie Nationale à Tokyo, les primes versées aux 7 médaillés (trois en or, une en argent et trois en bronze) et 69 athlètes ayant réussi un top 8 dans la capitale nippone, avaient atteint un montant de 643.000 euros. L'espoir pour Tokyo était de voir ces primes exonérées d'impôt, mais elles ont bel et bien été taxées en Belgique.

Auparavant, c'est le Fonds Baillet Latour qui finançait ses primes olympiques.