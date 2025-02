Pro League de hockey: les Red Lions partagent mais prennent le bonus contre l'Australie, les Panthers s'imposent de justesse

Avec les rentrées dans le groupe de Victor Wegnez, Nicolas De Kerpel et William Guislain, les joueurs de Shane McLeod ont fait jeu égal dans le 1er quart-temps. Ils se sont créé plusieurs occasions, mais se sont heurtés à des Kookaburras inquiétant à plusieurs reprises Loic Van Doren, le gardien belge. Ce dernier a sauvé un stroke avant de

Aux shoot-outs pour le point de bonus, la Belgique, remontée à la 2e place mondiale après son succès 5-3 sur l'Argentine (FIH 8) mercredi, s'est imposée 4-3. Un résultat qui permet aux Belges de se replacer en 3e position avec 13 points, comme l'Angleterre, et à seulement une unité des Pays-Bas qui comptent deux matchs de plus.

'incliner sur un face-à-face avec Cambell Gueddes (0-1, 15e). Les Australiens ont imposé leur main-mise dans la période suivante, mais les Belges, notamment en recourant à un arbitrage vidéo judicieux, ont maintenu l'écart d'un but au repos. À nouveau plus offensifs à la reprise, les Lions ont égalisé sur une déviation de Tom Boon (36e) et ont eu la possibilité de prendre l'avance, mais ont dû attendre le dernier quart pour y réussir.

Sur le 3e pc Belge, Boon a conforté sa position de leader du classement des buteurs, avec un 13e but à son actif en six matchs (51e). Les Aussies ont immédiatement réagi sur la même phase, via Jack Welch (53e), forçant un nul logique entre les deux équipes.

Le noyau belge retrouvera samedi (23h00 belges) leurs hôtes argentins et les Kookaburras lundi, au même horaire, pour conclure ce bloc de quatre matchs en Amérique du Sud.