Promotion du sport féminin: Cynthia Bolingo récompensée par le Parlement de la FWB

Agée de 30 ans, la Bruxelloise a été récompensée pour son association "Au-delà de la ligne blanche" qui sensibilise à la problématique des sans-papiers, des demandeurs d'asile et des réfugiés.

Lors d'une brève cérémonie organisée dans l'hémicycle, le président de l'assemblée, Rudy Demotte (PS), a salué l'engagement de Cynthia Bolingo qui, selon lui, démontre que "les athlètes ont le pouvoir d'influencer les consciences et de contribuer à façonner une société plus ouverte et inclusive".

Doté de 5.000 euros, ce prix annuel du Parlement de la FWB récompense chaque année depuis 2018 une initiative visant à encourager et populariser la pratique sportive féminine en Belgique francophone.