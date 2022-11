PSA World Tour - Les sœurs Gilis qualifiées pour les quarts de finale de l'Open de Nouvelle-Zélande

(Belga) Les sœurs Tinne et Nele Gilis, respectivement 12e et 13e joueuse du monde, ont validé leur ticket pour les quarts de finale de l'Open de Nouvelle-Zélande de squash, un tournoi du PSA World Tour, mercredi à Tauranga.

Tinne Gilis, 25 ans, s'est imposée 3 sets à 0 (11-5, 12-10, 11-5) contre l'Américaine Olivia Clyne (PSA 20) au 2e tour. De son côté, Nele Gilis, 26 ans et récente lauréate de l'Open d'Australie de squash, a battu la Hongkongaise Tsz-Wing Tong (PSA 60) en trois sets également (11-6, 11-3, 11-7). En quarts de finale de cette épreuve Silver du circuit principal, dotée de 77.500 dollars, les Anversoises partiront avec les faveurs des pronostics. Tinne Gilis défiera la Japonaise Satomi Watanabe (PSA 48) et Nele Gilis affrontera la Canadienne Hollie Naughton (PSA 17). Tinne et Nele étaient exemptées de premier tour grâce à leur statut respectif de tête de série N.5 et 4. La Néo-Zélandaise Joelle King (PSA 5) est la première tête de série du tournoi. (Belga)