PSA World Tour - Nele Gilis éliminée au troisième tour à l'US Open

(Belga) Nele Gilis a été éliminée au 3e tour de l'US Open de squash, épreuve du PSA World Tour et doté de 181.377 dollars, lundi à Philadelphie aux États-Unis.

Exemptée du premier tour Gilis, 12e mondiale, a d'abord battu l'Égyptienne Sana Ibrahim (PSA 37) 3-0 (11-8, 12-10, 11-1) au 2e tour avant de s'incliner 3-1 (11-7, 11-4, 7-11, 11-8) en 55 minutes lundi au 3e tour contre une autre Égyptienne Rowan Elaraby, 8e mondiale et tête de série N.7. Tine Gilis, 11e mondiale et petite soeur de Nele, est également en lice à l'US Open. Au 3e tour, elle affrontera mardi la Néo-Zélandaise Joelle King, 5e mondiale et tête de série N.5. Exemptée du premier tour, elle avait battu l'Anglaise Julianne Courtice (PSA 43) 3-1 (7-11, 11-9, 11-5, 11-4) au deuxième tour. (Belga)