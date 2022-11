PSA World Tour - Nele Gilis rejoint sa soeur Tinne en demi-finale en Nouvelle-Zélande

(Belga) Nele Gilis a rejoint sa soeur Tinne en demi-finale de l'Open de Nouvelle-Zélande de squash, un tournoi du PSA World Tour et dotée de 77.500 dollars, vendredi à Tauranga.

Gilis, 13e mondiale, s'est imposée 3 sets à 0 (11-3, 14-12, 11-7) face à la Canadienne Hollie Naughton, 17e mondiale et tête de série N.7. Samedi, elle affrontera la Galloise Tesni Evans, 14e mondiale et tête de série N.6, pour une place en finale. Jeudi, Tinne Gilis, la petite soeur de Nele, s'était déjà qualifiée pour le dernier carré après sa victoire 3 sets à 1 (12-10, 6-11, 11-5, 11-9) contre la Japonaise Satomi Watanabe (PSA 48) et défiera samedi la Néo-Zélandaise Joelle King (PSA 5), tête de série N.1, en demi-finale. Tinne et Nele étaient exemptées de premier tour grâce à leur statut respectif de tête de série N.5 et 4. (Belga)