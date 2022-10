PSA World Tour - Tine Gilis éliminée au 3e tour à l'US Open

(Belga) Tine Gilis a été éliminée au 3e tour de l'US Open de squash, épreuve du PSA World Tour et doté de 181.377 dollars, mardi à Philadelphie aux États-Unis.

Gilis, 11e mondiale, s'est inclinée 3-0 (11-3, 11-5, 11-5) en 27 minutes face à la Néo-Zélandaise Joelle King, 5e mondiale et tête de série N.5. Exemptée du premier tour, elle avait battu l'Anglaise Julianne Courtice (PSA 43) 3-1 (7-11, 11-9, 11-5, 11-4) au deuxième tour. Lundi, Nele Gilis, 12e mondiale et grande soeur de Tine, avait aussi été éliminée au 3e tour après sa défaite 3-1 (11-7, 11-4, 7-11, 11-8) en 55 minutes contre l'Égyptienne Rowan Elaraby, 8e mondiale et tête de série N.7. (Belga)