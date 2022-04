PSA World Tour - Tinne Gilis remporte l'Open d'Irlande

(Belga) Tinne Gilis a remporté l'Open d'Irlande de squash, une épreuve du PSA World Tour dotée de 30.000 dollars, disputée samedi à Dublin.

Gillis, 24 ans et 24e mondiale, s'est imposée trois sets à un (12-10, 9-11, 11-6, 12-10) en finale contre la tête de série N.1 la Galloise Emily Whitlock 28 ans, 19e mondiale. Pour rejoindre la finale de ce Cannon Kirk Irish Squash Open, Tinne Gilis, 24 ans, 24e mondiale, a battu la Galloise Aly Loke (PSA 86) au deuxième tour (elle était exempte du premier) 3 sets à 0 (11-5, 11-6, 11-4) puis l'Australienne Jessica Turnbull (PSA 103) 3 sets à 0 (11-3, 11-6, 11-4) en quarts de finale et la Sud-Africaine Alexandra Fuller (N.6), 34e mondiale, en demi-finales, 3 sets à 1 (13-11, 11-0, 10-12 et 13-11). Tinne Gilis, qiu avait remporté le Challenger 30 d'Annecy la semaine dernière, succède sa soeur, Nele, victorieuse lors de la dernière édition disputée en 2019.