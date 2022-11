Qualifications Coupe du monde de basket - Dario Gjergja pas heureux de la défaite de ses Belgian Lions en Turquie

(Belga) La Belgique a été dominée dans tous les compartiments du jeu en Turquie où les Belgian Lions ont subi une lourde défaite (86-52) en qualifications pour la Coupe du monde 2023. Les Belges, relégués à la 5e place du groupe, reçoivent la Grèce lundi.

Dario Gjergja n'était pas heureux à l'issue d'une rencontre où ses joueurs n'ont eu que peu voix au chapitre. "Physiquement, la Turquie a évolué à un niveau nettement plus haut. Nous n'avons pas su répondre. On a connu beaucoup de problèmes sur leur 'pick and roll' en première mi-temps. Offensivement, leurs plays étaient toujours bien exécutés. On a manqué d'expérience et on s'est fait punir", a analysé brièvement le sélectionneur en conférence de presse. "Je suis très content de la réaction dans le 3e quart, mais cela n'a duré que 6 minutes et on prend un 15-3 dans les 4 minutes suivant. Je ne suis pas du tout content du tout de notre prestation dans le dernier quart. On devait jouer plus intelligemment en attaque et se battre. Au lieu de cela, on a commis beaucoup de fautes et eux sont restés très agressifs. On n'a pas su s'adapter. On doit être prêt lundi pour un nouveau match." Ismael Bako (17 pts, 5 rebonds) était du même avis. L'intérieur de Bologne avait tenté de montrer la voie à suivre en plantant les trois premiers paniers du match et les quatre premiers de son équipe, mas sans effet. "Défensivement, nous n'avons pas bien réagi à leur jeu en début de match. Ce fut un peu mieux en deuxième mi-temps, mais quand ils ont commencé à presser à la fin du 3e quart, on a perdu le momentum et notre confiance. On n'a plus du tout joué en équipe tant en défense qu'en attaque. On doit améliorer ça." (Belga)