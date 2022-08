Qualifications Coupe du monde de basket - La Belgique va affronter la Grèce d'Antetokounmpo: "un honneur mais ça reste du basket"

(Belga) La Belgique a entamé son second tour des qualifications pour la Coupe du monde de basketball 2023 par une victoire 72-57 face à la Grande-Bretagne jeudi soir à Mons. Une victoire qui permet aux Belgian Lions de prendra la 2e place du groupe I.

"On pouvait voir que l'engagement et la volonté de gagner étaient là dès le début", a déclaré le coach belge Dario Gjergja après la rencontre". La Belgique partage la 2e place de son groupe avec la Grèce, qui recevra les Lions dimanche. Les Belges affronteront donc Giannis Antetokounmpo, star des Milwaukee Bucks en NBA. Pour Ismael Bako, meilleur marqueur face aux Britanniques avec 17 points, ce sera un honneur d'affronter le "Greek Freak",mais cela ne doit pas le paralyser. "On sait tous qui joue la-bas. C'est un très bon joueur, c'est un honneur de le rencontrer, mais ça reste du basket. Pour moi, ça sera intéressant de voir comment je peux m'améliorer". Pour Dario Gjergja, la rencontre en Grèce permettra aux Belges de mesurer leur valeur. "Nous méritions de jouer contre de telles grandes équipes", dit le coach des Lions. Les Belgian Lions s'envoleront lundi pour la Grèce, dernier match avant l'Euro qui débutera le 1er septembre. (Belga)