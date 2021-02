Qualifications de l'Euro de basket 2022 (m) - "Cette qualification est un moment spécial pour la Belgique"

(Belga) Auteur de 19 points dans la victoire 88-65 de la Belgique contre le Danemark, Retin Obasohan a une nouvelle montré qu'il était un des éléments les plus importants des Belgian Lions, qualifiés pour la cinquième fois de suite pour l'Euro de basketball samedi.

Meilleur marqueur de la Belgique durant ces qualifications avec 19 points de moyenne, Obasohan, 27 ans, a tenu avant tout à mettre le collectif qui a permis aux Lions de se qualifier pour l'Euro 2022. "Le collectif, c'est notre plus grande force", a souligné l'Anversois en conférence de presse. "Tout le monde se bat l'un pour l'autre et nous voulons tout donner pour représenter au mieux notre pays. Je pense que c'est un état d'esprit que nous avons montré des deux côtés du terrain durant toutes ces qualifications." "Nous savions que ce match face au Danemark était important. Durant toute la semaine, nous étions concentrés afin d'être prêts pour cette rencontre. Nous sommes montés sur le parquet en étant impliqués et avec les yeux rivés sur notre objectif. C'est un moment spécial pour nous mais aussi pour la Belgique." La qualification déjà en poche, les Lions ne prendront cependant leur dernier match face à la République tchèque lundi à la légère. "Nous restons dans le même état d'esprit et nous monterons sur le terrain pour gagner. Chaque match est une opportunité pour nous de grandir en tant qu'équipe." (Belga)