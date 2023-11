Qualifiée pour les JO, Oshin Derieuw croit davantage en elle : "Je rêve d'une médaille"

Derieuw, qui est passée de la boxe professionnelle à la boxe amateur au début de l'année, ne considère pas les Jeux comme une fin. "Après Paris, j'aimerais participer à des Mondiaux ou à un Euro de boxe amateur", a déclaré Derieuw, qui considère la boxe comme une thérapie après avoir subi des agressions physiques de la part du petit ami de sa mère entre l'âge de 13 et 22 ans.

"Je suis partie avec le cœur serré. Après tout, c'est nouveau pour moi. A Paris, je serai dans le village olympique, loin de mes amis et de ma famille. Ici, je peux faire connaissance avec d'autres personnes et découvrir avec qui je peux 'traîner'", a déclaré avec le sourire la boxeuse de 36 ans.

Jusqu'en décembre, Derieuw occupe toujours un emploi à temps partiel au sein de la Ligue flamande de boxe. Elle y participe au projet "Boxswitch", qui vise à inciter davantage de filles et de femmes à pratiquer la boxe.

Par la suite, elle passera athlète à plein temps. "J'ai encore une grande marge de progression. À 36 ans, je suis encore plus explosive et plus rapide. Cette énergie, je la puise dans l'amour du sport", conclut Derieuw.