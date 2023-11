Quarante Belges engagés à l'Euro de Bruxelles

Les autres Belges engagés dans la course messieurs sont John Heymans, Robin Hendrix, Guillaume Grimard, Marco Vanderpoorten et Pieter-Jan Hannes.

Isaac Kimeli, qui a été vice-champion d'Europe à Tilburg en 2018 et médaillé de bronze encore l'an dernier, à Turin, a décroché son 5e titre de champion de Belgique dimanche en province d'Anvers. Il sera le fer de lance de la sélection belge, dans une épreuve masculine privée du double tenant du titre, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen.

Chez les dames, la Belgique sera représentée par la nouvelle championne de Belgique Chloé Herbiet, Lisa Rooms, Juliette Thomas, Sofie Van Accom, Victoria Warpy et Imana Truyers.

Les Belges seront engagés, tant chez les messieurs que chez les dames, en seniors, espoirs (U23) et juniors (U20), ainsi qu'en relais mixte, pour lequel Ruben Verheyden, Ziad Audah, Elise Vanderelst et Charlotte Van Hese ont été sélectionnés (Maxime Delvoie et Vanessa Scaunet sont réserves).

Si Jakob Ingebrigtsen ne défendra pas son titre chez les messieurs, sa compatriote Karoline Grovdal visera elle un troisième titre européen consécutif dans le parc de Laeken. Elle sera notamment opposée à l'Italienne Nadia Battocletti qui, après deux titres européens chez les moins de 20 ans et deux chez les moins de 23 ans, veut désormais faire ses preuves au sein de l'élite.