Quatre bateaux belges aux Mondiaux de Belgrade, dont trois viseront un ticket pour Paris

Tim Brys, 31 ans, tentera sa chance en skiff open. L'ancien poids léger, 5e des JO de Tokyo en deux de couple avec Niels Van Zandweghe, est monté de catégorie depuis plus d'un an. Huitième de l'Euro fin mai, le Gantois devra se hisser dans le top 9 des Mondiaux pour rejoindre Paris l'an prochain.

Pour le deux de couple d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche, un top 11 sera suffisant. Le Gantois de 20 ans et le Brugeois, de deux ans son aîné, ont été sacrés champion du monde et d'Europe chez les espoirs (U23) en 2022 et ont terminé 6e du dernier Euro.