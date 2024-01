Quatre Belges dans le top 10 après le premier tour du Red Sea Egyptian Classic

Jean de Wouters, Yente Van Doren, Kristof Ulenaers, et James Meyer de Beco ont terminé dans le top 10 lors du premier tour du Red Sea Egyptian Classic de golf, comptant pour le Pro Golf Tour et doté de 30.000 euros, disputé sur le parcours de l'Ain Sokhna golf-club d'Ain Suchna, en Égypte.

De Wouters a réalisé un premier tour impeccable de quatre sous le par après quatre birdies, ce qui lui a valu une 3e place à quatre coups du Suisse Michael Weppernig, auteur de huit birdies. Avec cinq coups de plus que le leader, Yente Van Doren, James Meyer de Beco et Kristof Ulenaers se partagent la 8e position. Ce dernier, qui a terminé cinquième du Red Sea Ain Sokhna Open il y a quatre jours, a réalisé huit birdies mais a également dû inscrire trois bogeys et un double bogey sur sa carte. Lars Buijs, qui a bouclé le tour en 70 coups, s'est classée à la 16e place. Arnaud Galand, qui a eu besoin de 80 coups, est 99e.