Quatre Belges encore engagés en escalade pour une qualification aux Jeux Olympiques

Ceux-ci auront lieu à Shanghai en Chine du 16 au 19 mai et à Budapest en Hongrie du 20 au 23 juin.

Chloé Caulier chez les dames ainsi que Hannes Van Duysen, Simon Lorenzi et Nicolas Collin, tous dans le combiné escalade de bloc/difficulté (boulder & lead), devront figurer parmi les 10 premiers à l'issue des deux tournois de qualifications au programme en mai et en juin.

La liste des athlètes autorisés à participer à ces tournois - au nombre de 48 par genre en combiné bloc/difficulté - est établie sur base du classement mondial et en fonction des athlètes déjà qualifié pour les Jeux de Paris l'été prochain (du 26 juillet au 11 août). Ils seront 68 à Paris, 34 chez les hommes et 34 chez les femmes, dans deux disciplines, la vitesse (speed) et le combiné bloc/difficulté (boulder & lead).