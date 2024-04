Quatre Belges à Madère pour "marquer les esprits" avant les Jeux

Tatyana Lebrun disputera le 100m brasse en classe SB9, le 200m quatre nages en SM10 et le 100m papillon en S10. Jordy Maes est engagé sur 100m dos en S8. Aymeric Parmentier nagera le 100m dos en S14 et le 100m brasse en SB14. Pour Sam de Visser, le 100m papillon et le 400m libre, à chaque fois en catégorie S9, sont au programme.

Lebrun, De Visser et Parmentier avaient disputé les Mondiaux à Manchester l'été dernier, chacun atteignant une finale. "A presque 4 mois des Jeux Paralympiques, l'objectif à Madère sera de confirmer qu'ils font partie des meilleurs nageurs européens sur les différentes distances qui figurent à leur programme", a expliqué Paralympic Team Belgium dans un communiqué. L'ambition sera de "marquer les esprits avant les Jeux Paralympiques cet été."