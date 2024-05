Quatre équipages belges dans les eaux du Midi cette semaine

Les championnats d'Europe de 49er et 49er FX ainsi que le championnat du monde de Nacra 17 débuteront mardi dans le Sud de la France. Quatre équipages belges prendront part aux compétitions qui s'étendront jusque dimanche.

En 49er FX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts voudront mettre à profit leurs dernières semaines d'entraînement dans les eaux françaises. Les deux skippeuses, 7es du Trophée de la Princesse Sofia au début du mois d'avril, poursuivent leur préparation pour les Jeux Olympiques.

En Nacra 17, la Belgique emmène trois paires dans le Midi: Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen, Kwinten et Lieselotte Borghijs ainsi qu'Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien.