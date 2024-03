Quatre médailles dont trois en or: des Mondiaux historiques pour la Belgique

Les Belges, qui ont envoyé une délégation record à Glasgow, rentrent d'Ecosse avec quatre médailles dans leurs valises (trois en or et une en bronze). Un bilan qui place la Belgique à la 2e place du tableau des médailles, derrière les Etats-Unis (20 médailles: 6 en or, 9 en argent et 5 en bronze).

Noor Vidts a été la première à faire retentir la Brabançonne dans l'Emirates Arena. La Vilvordoise a conservé son titre mondial au pentathlon vendredi soir, s'imposant avec 4.773 points et devenant la première athlète sacrée championne du monde de pentathlon deux fois de suite.