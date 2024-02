Quatre tournois pour rejoindre Paris dont un à Anvers où les Belgian Cats veulent briller

Sopron, en Hongrie, Xi'An en Chine et Belem au Brésil, sont les trois autres points de rendez-vous avant Lille d'abord cet été pour les phases de poule et Paris ensuite à partir des quarts de finale.

Pour la Belgique, la mission est simple, sur papier du moins: laisser au minimum le Nigeria ou le Sénégal derrière pour décrocher une qualification pour un 8e grand rendez-vous de suite (avec 4 Euros et 2 Coupes du monde) et pour la seconde fois une place aux Jeux. Les Belges avaient conquis à Ostende, chez elles déjà, en février 2020, un ticket pour les JO de Tokyo, postposés d'un an à cause de la pandémie, une première historique.