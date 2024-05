Quatrième victoire pour les Yellow Tigers, qui battent la Croatie

Le troisième et dernier rendez-vous des poules aura lieu en Pologne, avec un match contre la Tchéquie (FIVB 18) le 1er juin à 17h00, et face à l'Ukraine (FIVB 19) le 2 juin à 17h00.

C'est la 4e victoire d'affilée des Belges, qui ont auparavant battu la Suède (FIVB 27) 3-0 et l'Espagne (FIVB 31) 3-1 le week-end dernier à Lund, en Suède, et l'Estonie (FIVB 49) 3-0 vendredi à Beveren.

Au bout des trois week-ends, les douze nations engagées dans la compétition auront chacune disputé six matchs. Les quatre équipes ayant remporté le plus de matchs seront qualifiées pour le Final Four, prévu les 15 et 16 juin en Tchéquie. Le vainqueur et le finaliste participeront à la Challenger Cup, qui compte comme qualification pour la prestigieuse Volley Nations League.