Qui est Louis Masquelier, 16 ans, porte-drapeau de la Belgique aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'Hiver?

Neuf Belges, répartis dans sept sports, participeront à la troisième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver. Parmi eux Louis Masquelier, 16 ans. Il sera notre porte-drapeau. Portrait de ce jeune sportif au profil atypique.

Louis a la quadruple nationalité. Il est à la fois Luxembourgeois, Suisse, Anglais et Belge. Ce jeune homme a passé la moitié de sa vie en Angleterre. Sa famille a ensuite décidé de partir en Suisse pour 6 mois. Elle y restera finalement 9 ans.

Louis, c'est un sportif qui touche à tout :du rugby au tennis en passant par le hockey sur glace. Il découvre par la suite le ski, discipline qu'il pratique aujourd'hui. Dans chaque discipline, Louis n'a qu'une obsession : être le meilleur. Pour y parvenir, il se donne les moyens. Pour participer aux JO, le jeune Belge a dû faire quelques sacrifices. En l'espace d'un mois, il a parcouru 5.000 km à travers l'Europe dans le but d'amasser des points. Au total, il participe à 16 courses. Durant cette période intensive, il rate l'école et est encouragé par ses professeurs.

Tout va bien se passer.

Son objectif au slalom géant : se hisser dans la première partie du classement. "Je me sens prêt, je fais beaucoup d’heures de travail pour, du coup mentalement je me dis que je n’ai rien à perdre et que tout va bien se passer", confie-t-il. Louis fera son entrée en lice ce vendredi lors du super-G.

A noter qu’en 2016, la Belgique avait décroché deux médailles: l’or pour le shorttracker Stijn Desmet en relais mixte et l’argent pour Xander Vercammen au skicross.