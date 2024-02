Quinze athlètes individuels, deux relais, Noor Vidts et les Tornados défendent leur titre

Quinze athlètes dans les épreuves individuelles et les deux relais 4x400m disputent de vendredi à dimanche les championnats du monde d'athlétisme en salle à Glasgow où Noor Vidts - au pentathlon - et les Belgian Tornados défendront leur titre mondial.

Parmi les athlètes ayant déjà goûté à un podium international en salle, Eline Vanderelst (l'or à l'Euro 2021) s'alignera sur 1.500m. Eliott Crestan (le bronze à l'Euro 2023) disputera le 800m (son meilleur temps de l'année (1:45.10) a été battu vendredi) avec comme principal concurrent... Tibo De Smet, détenteur du record de Belgique. Thomas Carmoy (le bronze à l'Euro 2021 et 2023) est un prétendant à la hauteur.

C'est la plus large délégation belge pour un rendez-vous mondial indoor qui avait vu Noor Vidts et les Tornados décrocher l'or à Belgrade il y a deux ans.

Avec une grosse pensée pour Julien Watrin, les Belgian Tornados de Jacques Borlée défendront leur titre avec Kevin et Dylan Borlée, Alexander Doom (le seul à s'aligner en individuel), Jonathan Sacoor et Christian Iguacel.

Ben Broeders, 5e des Mondiaux en 2022, se présentera aussi avec des ambitions à la perche. John Heymans disputera directement lui la finale du 3.000m. Jente Hauttekeete à l'heptathlon et Thomas Vanoppen sur 1.500m iront dans un premier temps chercher de l'expérience en terre écossaise.

Dans les épreuves de sprint, Michael Obasuyi qui a fait tomber au National le vieux record de Belgique de Jonathan Nsenga sur 60m haies sera accompagné par Elie Bacari, Rani Rosius (4e de l'Euro 2023) et Delphine Nkansa seront au départ du 60m, et Yanla Ndjip-Nyemack sur 60m haies.

Les Belgian Cheetahs de Carole Bam visent résolument le record de Belgique et plus si affinités avec Cynthia Bolingo (qui ne s'aligne que dans le relais), Camille Laus, Helena Ponette, Naomi Van Den Broeck et Imke Vervaet.