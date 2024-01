Rachat/concession du Stade de France: le PSG n'est plus candidat

Le Paris Saint-Germain, en bisbille avec la mairie de Paris qui ne veut pas lui vendre le Parc des Princes, n'est officiellement plus candidat au rachat ou à la concession du Stade de France, a indiqué mercredi à l'AFP une source proche du club, confirmant une information du Parisien.

Le rachat du "SDF" n'était "pas la bonne option pour le club", a indiqué à l'AFP une autre source, mais "cela ne signifie pas qu'Hidalgo gagne, bien au contraire: avec Arctos, nous avons des projets plus grands et meilleurs si Hidalgo refuse toujours de vendre", a assuré cette source.

Maintenant que cette piste n'est plus d'actualité, le club affirme qu'il y a d'autres "projets" pour continuer de "développer" le PSG.

Et en premier lieu, la piste de l'acquisition et de la rénovation du Parc des Princes, dans "l'unique hypothèse que le stade soit bien mis en vente", affirme la source, ajoutant que concernant ce volet, il n'y avait "toujours pas de discussion avec la mairie et pas d'évolution".

Mais aussi la construction d'un stade neuf de 70.000 places en Ile-de-France, étudiant actuellement plusieurs sites dans la région parisien, selon la source proche du club.